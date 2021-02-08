В пресс-службе КПРФ отреагировали на задержание депутата Николая Бондаренко

Аргументы Недели → Политика 13+

8 февраля 2021, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Николай Бондаренко, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко прокомментировал задержание депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко. На политика составлен протокол об административном правонарушении.

«Мне надо выяснить ситуацию, в чём там задержание, как и что произошло. Сейчас пока не могу дозвониться до Саратова. Я в курсе того, что пишут, но надо узнать из первых уст. Мы будем оказывать помощь и вообще считаем, что все действия по отношению к активистам компартии нагнетаются», - высказал он.

Ющенко отметил, что надо узнать нюансы.

Ранее сообщалось, что Бондаренко участвовал в акции 31 января в качестве наблюдателя. Полиция задержала его 8 февраля в подъезде.