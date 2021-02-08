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8 февраля 2021, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Саратове задержан депутат облдумы от КПРФ и автор YouTube-канала «Дневник депутата» Николай Бондаренко. По словам помощника парламентария, полицейские выманили его из квартиры под предлогом того, что личный автомобиль мешает проезду.

На него составляют протокол по 20.2.5 КоАП - нарушение проведения митинга. Коммунист участвовал в акции 31 января в качестве наблюдателя, однако он повесил в зале заседаний думы плаката «Нет политическим репрессиям!».

Бондаренко стал известен на всю Россию в 2018 году, когда месяц прожил на 3500 рублей. На эксперимент он пошёл в ходе спора с министром труда региона, которая говорила, что 3500 рублей достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей человека.

На данный момент Бондаренко один из самых популярных оппозиционных депутатов, который собирается баллотироваться в Госдуму. 5 февраля он заявил, что пойдет в парламент по тому же региону, что и спикер нижней палаты Вячеслав Володин.