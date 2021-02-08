Задержан депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко

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8 февраля 2021, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Николай Бондаренко, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова сообщила, что полиция задержала депутата Николая Бондаренко. Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию и не называли причину произошедшего.

«Только что стало известно, что задержан депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко. На данный момент информации немного. Известно только, что полицейские ждали Николая в подъезде», - пояснила она.

Напомним, что Бондаренко стал известен благодаря эксперименту с прожиточным минимумом россиян. В течение трех недель депутат жил так же, как и народ. На питание он тратил 875 рублей в неделю (3500 в месяц). Однако парламентарий стал часто жаловаться на плохое самочувствие, также была зафиксирована потеря около шести килограммов веса.