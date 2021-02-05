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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: участвующие в акциях дипломаты недостаточно знакомы с Венской конвенцией

, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: участвующие в акциях дипломаты недостаточно знакомы с Венской конвенцией
Владимир Чижов, фото: Mission of Russia EU/via Globallookpress.com

Европейские дипломаты действовали вопреки Венской конвенции о дипломатических сношениях, участвуя в несанкционированных акциях в России. Об этом сегодня заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По его словам, можно просто наблюдать за политической жизнью страны пребывания, заниматься анализом происходящего. "А другое дело - принимать участие в противозаконных акциях, о противозаконности которых заранее известно", - отметил Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

МИД России ранее сообщил, что  сотрудники посольств Швеции, Польши и Германии объявлены «persona non grata» за участие в акциях. Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о высылке трех дипломатов.

НС

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