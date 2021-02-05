Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов: участвующие в акциях дипломаты недостаточно знакомы с Венской конвенцией
5 февраля 2021, 22:03[ «Аргументы Недели» ]
Европейские дипломаты действовали вопреки Венской конвенции о дипломатических сношениях, участвуя в несанкционированных акциях в России. Об этом сегодня заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
По его словам, можно просто наблюдать за политической жизнью страны пребывания, заниматься анализом происходящего. "А другое дело - принимать участие в противозаконных акциях, о противозаконности которых заранее известно", - отметил Чижов в эфире телеканала "Россия-24".
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