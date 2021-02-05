Жозеп Боррель призвал Россию пересмотреть решение о высылке трех дипломатов
5 февраля 2021, 18:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым узнал, что трое европейских дипломатов будут высланы из России.
Он "решительно осудил это решение и отверг обвинения в том, что они участвовали в деятельности, несовместимой с их статусом иностранных дипломатов".
Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в незаконных акциях протеста. Такое заявление распространил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано, который сейчас также находится в Москве.
Ранее вызванным в МИД послу Швеции, временному поверенному в делах Польши и посланнику посольства ФРГ был заявлен протест в связи с зафиксированным участием их дипломатов в несанкционированных акциях 23 января.
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