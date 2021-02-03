В Кремле ответили на вопрос о влиянии дела Навального на политическую ситуацию в России
3 февраля 2021, 13:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков оценил влияние дела оппозиционера Алексея Навального на политическую ситуацию в стране. По его словам, она «достаточно многогранна».
«В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, много разных процессов происходит, процесс становления новых партий. Мы видим различные партийные альянсы и так далее и тому подобное, поэтому это очень многогранный процесс, и поэтому говорить, наверное, о каком-то таком существенном влиянии (не приходится)», - пояснил официальный представитель Кремля.
Напомним, что 2 февраля Навальному по делу «Ив Роше» заменили условный срок на реальный.
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