В Кремле ответили на вопрос о влиянии дела Навального на политическую ситуацию в России

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3 февраля 2021, 13:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Dmitry Golubovich/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков оценил влияние дела оппозиционера Алексея Навального на политическую ситуацию в стране. По его словам, она «достаточно многогранна».

«В стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре, много разных процессов происходит, процесс становления новых партий. Мы видим различные партийные альянсы и так далее и тому подобное, поэтому это очень многогранный процесс, и поэтому говорить, наверное, о каком-то таком существенном влиянии (не приходится)», - пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что 2 февраля Навальному по делу «Ив Роше» заменили условный срок на реальный.

Зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев рассказал, куда должны этапировать политика.