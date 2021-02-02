Суд вынес решение по делу Алексея Навального

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2 февраля 2021, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Мосгосуде вынесено решение по делу о замене условного наказания Навальному на реальный срок по делу «Ив Роше». Напомним, прокурор требовал для оппозиционера 3 года и 6 месяцев колонии.

После того, как еще на слушании прокурор спросил у Навального: "Вы знаете, что вы единственный человек в стране с двумя условными сроками? Знаете ли о снисходительном отношении к вам?", мало кто сомневался, что решение суда будет достаточно жестким.

Кроме того, пока все ждали вердикта суда, полиция полностью перекрыла доступ на Красную площадь в Москве. По словам очевидцев, в районе площади дежурит большое количество сотрудников МВД. То же самое происходит и в Питере на Дворцовой площади. Со всех сторон её оградили автомобилями коммунальных служб, автозаками и служебными машинами МВД.

В итоге суд принял ходатайство ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный и дал 3,5 лет колонии общего режима. Ему засчитали то время, что он находился под домашним арестом, а значит Навальный проведёт в заключении 2 года и 8 месяцев.