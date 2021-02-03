Зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев рассказал, куда должны этапировать Навального

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3 февраля 2021, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Навальный в суде, фото: twitter.com/Reuters/status

Алексей Навальный, приговоренный 2 февраля к лишению свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима, будет этапирован после вступления решения суда в силу.



Как объяснил зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев, согласно закону, после вступления в силу судебного решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но в Москве нет колоний общего режима, поэтому Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

Зуев не исключает, что Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Защита Навального уже заявила, что обжалует в Мосгорсуде и кассации постановление суда, обратится в Кабинет министров Совета Европы в связи с неисполнением решения ЕСПЧ.

Навальный фактически проведет в колонии 2 года 8 месяцев, если решение вступит в законную силу.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Алексею Навальному во вторник, 2 февраля, призвал Евросоюз вернуться к обсуждению антироссийских санкций.