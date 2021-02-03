РИА Новости: МИД Чехии призвал ЕС вернуться к обсуждению антироссийских санкций

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3 февраля 2021, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Навальный, фото: twitter.com/tpetricek

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек после приговора Алексею Навальному во вторник, 2 февраля, призвал Евросоюз вернуться к обсуждению антироссийских санкций. Чешский дипломат написал пост в соцсети.

Вчера Симоновский райсуд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

На приговор Навальному отреагировали уже несколько западных дипломатов, среди которых глава МИД Германии Хайко Маас, глава британского МИД, глава госдепартамента США Блинкен. Также высказался президент Франции Эммануэль Макрон.

Все европейские политики осудили приговор Навальному и призвали освободить его.

МИД РФ призвал иностранных политиков не вмешиваться в дела суверенного государства, отметив, что призывы Запада освободить Навального являются отрывом от реальности или ангажированностью.

Отметим, вчера около здания Мосгорсуда были замечены десятки автомобилей с дипломатическими номерами.

Первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призывы стран Запада освободить Навального являются вмешательством в дела российского судопроизводства и самой России.