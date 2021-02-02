Джабаров назвал призывы Запада освободить Навального вмешательством в дела России
2 февраля 2021, 22:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Первый зампредседателя международного комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призывы стран Запада освободить Навального являются вмешательством в дела российского судопроизводства и самой России.
Он подчеркнул, что решение суда основано на нарушении Навальным правил отбывания условного срока, и суд просто признал эти нарушения. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека - Страсбург не признал политической подоплеки в деле «Ив Роше», по которому подавалась жалоба.
«Истерику следует прекратить», - заявил сенатор, добавив, что Россия не позволяла себе таких заявлений, когда, к примеру, в Париже «желтых жилетов» разгоняла полиция.
Ранее депутат Милонов заявил, что Навальный «закончился» с приходом в суд иностранных политиков.
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