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Милонов заявил, что Навальный «закончился» с приходом в суд иностранных политиков

, 22:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: riafan.ru

Милонов заявил, что Навальный «закончился» с приходом в суд иностранных политиков
Виталий Милонов. Фото: сайт ГД

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил судить Навального за измену Родине.

По словам парламентарий, Навального следует виновным в попытке госпереворота по заданию западных спецслужб.

«Дело «Ив Роше», конечно, важное, но я бы его судил за более серьезное преступление - измену Родине - и совершенно этого не стеснялся бы», - заявил депутат.

Действия Навального, как отметил парламентарий, «вписываются в привычную американскую практику», правда на Западе за подобные деяния предполагается смертная казнь.

Милонов добавил, что Навальный закончился как политик с приходом иностранных политиков на суд.

Ранее Жириновский заявил, что Навального следовало бы посадить в совокупности «лет на 15-20».

ДВа

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