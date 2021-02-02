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Жириновский заявил, что Навального следовало бы посадить в совокупности «лет на 15-20»

, 21:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Жириновский заявил, что Навального следовало бы посадить в совокупности «лет на 15-20»
Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Блогер Алексей Навальный должен по совокупности за все нарушения российских законов получить 15-20 лет тюрьмы. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик также добавил, что после этого ему еще «около пяти лет провести в лечебных учреждениях».

«Он нарушает все наши законы. Поэтому ему надо сидеть за «Кировлес» пять лет, за «Ив Роше» - пять лет, за оскорбление ветерана - пять лет, за мошеннические действия в его фонде борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом – Прим. Ред.), там сотни миллионов истратил на себя - пять лет. По совокупности он лет 15-20 должен получить», заявил Жириновский.

Во вторник Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

ДВа

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