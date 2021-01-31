МИД требует от США прекратить вмешиваться в дела России

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31 января 2021, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: здание МИД РФ, Sergey Kovalev/globallookpress.com

Российский МИД предупредил Соединенные Штаты об ответственности за вмешательства во внутренние дела страны после заявлений Государственного департамента и американского посольства о несогласованных акциях.

Госсекретарь США Блинкен заявил ранее, что США "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд".

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами", - говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что митинги, о которых идет речь, не "запланированные", а незаконные. "Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно - открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие - жизненное кредо?" - добавил МИД.



Ведомство подчеркивает, что "нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России".

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным поставила под сомнение возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия РФ с Евросоюзом.

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