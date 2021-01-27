МИД РФ: cитуация с Навальным ставит под сомнение выстраивание отношений с ЕС
27 января 2021, 17:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министерство иностранных дел России заявило, что ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным поставила под сомнение возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия РФ с Евросоюзом.
«2020 год запомнится серьезным откатом в отношениях РФ с Евросоюзом - ЕС продолжил санкционную политику, подвергая россиян и бизнес противоправным ограничениям … Вмешивались во внутренние дела союзной нам Белоруссии. Апогеем недружественных шагов стали действия в связи с так называемым отравлением Алексея Навального, что поставило под сомнение саму возможность выстраивания дальнейшего взаимодействия с Евросоюзом», - говорится в сообщении ведомства.
МИД РФ отметил, что, несмотря на признание неработоспособности «пяти принципов отношений» с Москвой, ЕС так и не смог запустить работу по их переосмыслению в течение года.
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