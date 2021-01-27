Путин заявил о возможном начале «борьбы всех против всех»
27 января 2021, 15:56[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил о риске столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой «всех против всех». По словам главы государства, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо.
«Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен … Он означал бы конец цивилизации. Если … не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», - высказал он в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Путин отметил, что это приведет к разрушению таких традиционных ценностей, как семья, и базовых свобод.
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