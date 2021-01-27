Путин заявил, что глобальный военный конфликт в нынешнюю эпоху привел бы к концу цивилизации
27 января 2021, 14:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин в рамках выступления в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате, прокомментировал текущую ситуацию в мире.
Владимир Путин напомнил, что неспособность и неготовность по существу разрешать важнейшие международные проблемы в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Российский лидер подчеркнул, что глобальный военный конфликт в нынешнюю эпоху привел бы к концу цивилизации.
Глава государства также уточнил, что пандемия коронавируса нового типа обострила проблемы дисбаланса, который ранее уже накопился в мире. По мнению Путина, есть все основания полагать, что имеются риски дальнейшего нарастания противоречий, причем подобные тенденции могут проявляться практически во всех сферах.
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