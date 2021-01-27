На Украине прокомментировали телефонную беседу Путина и Байдена

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27 января 2021, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Джо Байден, Kevin Dietsch/Keystone Press Agency

В офисе президента Украины Владимира Зеленского в среду, 27 января, прокомментировали телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что новый американский лидер активно включился в глобальную повестку.

По его мнению, телефонная беседа Джо Байдена и Владимира Путина является обозначением ключевого приоритета новой администрации США, сигнал о том, что новое руководство возвращается в мировую повестку с традиционными ценностями и жестокостью к тем, кто "нарушает правила", передает RT.