Польский профессор Бурский увидел в политике Байдена «признаки шизофрении»

Ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в рамках беседы с журналистами заявил, что видит в политике президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена "признаки шизофрении".
Профессор отметил, что возвращение США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике страны вызывают в Польше тревогу, поскольку данный курс может привести к завершению строительства газопровода "Северный поток – 2".
"Это, конечно, проявление шизофрении", – подчеркнул Гжегож Бурский и отметил, что с одной стороны поступает информация о негодовании Соединенных Штатов из-за того, что Германия строит газопровод вместе с РФ, а с другой – Джо Байден приглашает Германию к сотрудничеству.
Американист полагает, что более крепкие отношения США и Германии приведут к улучшению связей Вашингтона и Москвы.
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