Горбачев прокомментировал решение России и США продлить ДСНВ

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30 января 2021, 22:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Михаил Горбачев, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев оценил решение лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена продлить ДСНВ между двумя государствами.

Горбачев считает это решение верным, так как самое важное - не допустить войны. "Потому что в этом есть главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь", - сказал он. Бывший президент СССР, отвечая на вопрос, может ли быть мир между РФ и Америкой, отметил, что первостепенными являются "переговоры без варварства".



Путин подписал закон о продлении на пять лет ДСНВ между РФ и США. Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и США пока не улучшатся.