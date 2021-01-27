Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и США пока не улучшатся
27 января 2021, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: Россия 1
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что отношения России и Соединенных Штатов Америки пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Рябков подчеркнул, что знает – отношения Москвы и Вашингтона не улучшатся, поскольку они заведены американской стороной "слишком далеко в тупик".
По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, расхождения РФ и США по многим вопросам сейчас огромные. Дипломат, однако, заметил, что договор о стратегических наступательных вооружениях должен быть продлен и будет продлен.
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