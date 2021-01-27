Замглавы МИД Рябков заявил, что отношения России и США пока не улучшатся

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27 января 2021, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

МИД, MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в среду, что отношения России и Соединенных Штатов Америки пока не улучшатся с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Рябков подчеркнул, что знает – отношения Москвы и Вашингтона не улучшатся, поскольку они заведены американской стороной "слишком далеко в тупик".

По словам заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, расхождения РФ и США по многим вопросам сейчас огромные. Дипломат, однако, заметил, что договор о стратегических наступательных вооружениях должен быть продлен и будет продлен.