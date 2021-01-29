Путин подписал закон о продлении на пять лет ДСНВ между РФ и США

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29 января 2021, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года.

В подписанном главой государства документе говорится, что «Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами».

Соглашением предусматривается продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.

Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.