Путин подписал закон о продлении на пять лет ДСНВ между РФ и США

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3) до 5 февраля 2026 года.
В подписанном главой государства документе говорится, что «Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года между Россией и США в форме обмена нотами».
Соглашением предусматривается продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года.
Договор распространяется на существующие типы тяжелых бомбардировщиков (ТБ), межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), в том числе МБР и БРПЛ в неядерном оснащении в случае их создания, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.