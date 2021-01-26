Россия и США достигли договоренностей по продлению ДСНВ

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26 января 2021, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: MOD Russia / globallookpress.com

Россия и США обменялись нотами о достижении договорённости по продлению ДСНВ. Об это стало известно по итогам состоявшихся телефонных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена.

В сообщении кремлевской пресс-службы говорится, что «президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях», сообщает RT.

Кроме этого, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, «обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов».