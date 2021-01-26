Джо Байден считает «Северный поток - 2» плохой сделкой для Европы
26 января 2021, 22:16[ «Аргументы Недели» ]
В Белом доме обозначили позицию Байдена по проекту газопровода "Северный поток—2". Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, по мнению президента проект является "плохой сделкой для Европы".
Отвечая на вопрос о позиции новой администрации в отношении газопровода, Псаки сообщила, что будут изучены предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении "Северного потока-2", сообщает RT.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" судна "Фортуна". Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока-2" в водах Дании, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.