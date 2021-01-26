Джо Байден считает «Северный поток - 2» плохой сделкой для Европы

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26 января 2021, 22:16 [ «Аргументы Недели» ]

Джо Байден, фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Consolidated News Photos

В Белом доме обозначили позицию Байдена по проекту газопровода "Северный поток—2". Как заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, по мнению президента проект является "плохой сделкой для Европы".

Отвечая на вопрос о позиции новой администрации в отношении газопровода, Псаки сообщила, что будут изучены предпринятые предыдущей администрацией меры в отношении "Северного потока-2", сообщает RT.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" судна "Фортуна". Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока-2" в водах Дании, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.