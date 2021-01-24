Судно «Фортуна» возобновило прокладку «Северного потока-2»
24 января 2021, 22:55[ «Аргументы Недели» ]
Судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока-2" в водах Дании, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG. Работы ведутся теперь в соответствии с полученными согласованиями.
Реализация проекта "Северный поток-2" была приостановлена из-за введенных Соединенными Штатами в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Баржа "Фортуна" с 22 января находится в зоне продолжения строительства газопровода южнее острова Борнхольм. Вчера судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое может быть задействовано на строительстве газопровода, прибыло в немецкий порт Висмар.
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