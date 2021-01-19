США ввели санкции против трубоукладчика «Северного потока — 2» судна «Фортуна»
19 января 2021, 19:03[ «Аргументы Недели» ]
Соединённые Штаты Америки ввели санкции против баржи «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2». В санкционный список США также включили владельца трубоукладчика — компанию «КВТ-Рус», базирующуюся в России компанию «Рустанкер» и супертанкера «Максим Горький».
Информация о санкция в отношении компаний, имеющих отношение к строительству газопровода «Северный поток — 2», опубликована на сайте Минфина США, - передает RT.
В Германии глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил, что санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, по которому газ из России напрямую пойдет в ФРГ, не дадут ожидаемого эффекта.
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