Сергей Миронов прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального

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19 января 2021, 18:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Справедливая Россия

Сергей Миронов, фото с сайта партии

Возвращение в Россию Алексея Навального – не поступок бесстрашного человека, а циничный расчет на получение обещанных политических дивидендов от врагов Российской Федерации. Такое мнение о Навальном высказал депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Миронов заявил, что Андрей Сахаров, Александр Солженицын и Александр Зиновьев обращали внимание властей на имеющуюся несправедливость, и "делали это с одной целью – изменить жизнь людей к лучшему и показать, как это можно сделать". Эти люди заслуживают и уважения.

По словам Миронова, такие, как Навальный, заявляют о несправедливости и изъянах громко, но цель у них другая – стремиться любыми путями к власти.

Лидер "Справедливой России" уверен, что Навальный "готов использовать для достижения своих целей иностранные деньги, готов к сотрудничеству с иностранными спецслужбами, готов на ложь и обман". По оценке политика, "Навальный – это предатель, марионетка в чужих руках".

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Навальный – "пешка в большой игре против России". В Госдуме по поводу возвращения в Россию и задержания Алексея Навального 19 января выступил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский.