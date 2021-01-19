Жириновский призвал наказать Навального: «Надо отправить туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю»
19 января 2021, 18:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: ЛДПР
В Госдуме по поводу возвращения в Россию и задержания Алексея Навального 19 января выступил председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик заявил, что человек по фамилии Навальный, «много лет ведет антигосударственную линию.
Лидер ЛДПР отметил, что миллионы людей работают, а такие, как Навальный, занимаются тем, что принимают все меры к разрушению государства». Жириновский считает, что «Навальный завербован давно уже как диверсант». По его словам, говорить о нем противно, а «поддерживают его больные, наркоманы, проститутки».
Как заявил политик про наказание Навальному, «... сейчас надо по всем уголовным делам вынести приговоры, не шутить, и отправить далеко, далеко от Москвы – на север, туда, где тундра, где птица налету замерзает и падает на землю».
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что Алексей Навальный используется в качестве инструмента западными спецслужбами и Госдепом, и «он – пешка в большой игре против России».
Навального, объявленного ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу «Ив Роше», 18 января задержали в аэропорту Шереметьево. Суд арестовал его на месяц.
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