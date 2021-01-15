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Захарова заявила, что Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от COVID-19

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Захарова заявила, что Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от COVID-19
вакцина, фото: pixels.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе через иммунизацию местного населения российскими вакцинами.

«Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами», - пояснила она.

Захарова отметила, что 5 января Москва на «безвозмездной основе» передала Минску 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения лабораторных исследований.

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