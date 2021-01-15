Захарова заявила, что Россия продолжит помогать Белоруссии с вакцинацией от COVID-19
15 января 2021, 11:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать Белоруссии помощь в борьбе с пандемией коронавируса, в том числе через иммунизацию местного населения российскими вакцинами.
«Наша страна продолжит всемерную помощь братской Беларуси в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, в том числе через иммунизацию населения республики российскими вакцинами», - пояснила она.
Захарова отметила, что 5 января Москва на «безвозмездной основе» передала Минску 300 наборов тест-систем и реагенты для проведения лабораторных исследований.
Ранее микробиолог Петр Чумаков объяснил, опасен ли «Спутник V» для хронически больных.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.