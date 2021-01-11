Мэр Якутска Сардана Авксентьева займет новую должность после отставки

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11 января 2021, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Сардана Авксентьева, Фото: Instagram

Мэр Якутска Сардана Авксентьева рассказала о своей новой должности после отставки. Накануне она объявила, что намерена досрочно покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем.

Авксентьева сообщила, что согласилась стать советником будущего временно исполняющего обязанности главы Якутска Евгения Григорьева, но только на общественных началах. По ее словам, несмотря на решение об уходе с должности, ей небезразлично, кто возглавит город. Она отметила, что прямые выбора мэра будут проходить весной 2021 года, и призвала местных жителей проявлять активность и неравнодушие.

«Спасибо Евгению Григорьеву за готовность взвалить на себя эту ношу и принятое решение баллотироваться на должность главы города. Теперь команда города сможет без остановки продолжить всё начатое нами и в приоритете по-прежнему будут интересы людей, их мнение … вы, как и прежде, можете обращаться ко мне со всеми вопросами и предложениями», - обратилась она к горожанам.