Известно имя преемника объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

Аргументы Недели → Политика 13+

11 января 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Сардана Авксентьева, Евгений Григорьев и Айсен Николаев, Фото: Instagram

Евгений Григорьев, первый заместитель объявившей о своей отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, заявил о намерении участвовать в выборах главы города. Отмечается, что именно он является главным претендентом на эту должность.

«… сегодня глава города Сардана Авксентьева приняла решение о своей отставке по состоянию здоровья. От имени всех нас, ее соратников, горожан желаю ей скорейшего выздоровления. И я уверен, что Сардана Владимировна принесет еще много пользы нашему городу, когда придет в норму», - обратился он к местным жителям.

Григорьев добавил, что глава региона Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали его решение принять участие в выборах мэра Якутска. На посту первого заместителя Авксентьевой он курировал вопросы развития территорий, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья.