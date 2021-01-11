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Известно имя преемника объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Известно имя преемника объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой
Сардана Авксентьева, Евгений Григорьев и Айсен Николаев, Фото: Instagram

Евгений Григорьев, первый заместитель объявившей о своей отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, заявил о намерении участвовать в выборах главы города. Отмечается, что именно он является главным претендентом на эту должность.

«… сегодня глава города Сардана Авксентьева приняла решение о своей отставке по состоянию здоровья. От имени всех нас, ее соратников, горожан желаю ей скорейшего выздоровления. И я уверен, что Сардана Владимировна принесет еще много пользы нашему городу, когда придет в норму», - обратился он к местным жителям. 

Григорьев добавил, что глава региона Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали его решение принять участие в выборах мэра Якутска. На посту первого заместителя Авксентьевой он курировал вопросы развития территорий, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья.

БА

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