Мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила, что вынуждена досточно сложить свои полномочия

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11 января 2021, 02:38 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила, что вынуждена досрочно покинуть свой пост. Причина такого сложного решения - состояние здоровья и предстоящая операция.

"Семья серьёзно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город. Надо признать, что я уже не могу работать 24/365. Завтра ложусь в больницу, скоро операция. Вы знаете, я никогда не держалась ни за власть, ни за должность. Возможно, отсюда и свобода в принятии сложных решений. За эти 2,5 года нам с вами удалось сделать многое, развитие города "встало на рельсы". Год, изменивший мир, мы прошли вместе. Впереди еще больше задач.", — написала она у себя в соцсетях.

Также Сардана Авксентьева написала, что уже сегодня 11 января внесет в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий и попросила жителей поддержать своего преемника Евгения Григорьева. Она сообщила, что давно готовила его на этот пост и пожелала своей команде сплотиться вокруг него.

Подписчики мэра были сильно встревожены этим известием, но поблагодарили Сардану за ее работу и пожелали выздоровления.

