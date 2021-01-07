Путин рассказал о своем прошлогоднем визите в Дамаск

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7 января 2021, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин и Башар Асад , kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от прошлогоднего визита в Дамаск. Глава государства встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом 7 января 2020 года.

«Я сразу для себя отметил, что жизнь восстанавливается. В самом Дамаске, в центре Дамаска», - высказал президент в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» в эфире телеканала «Россия 1».

Путин отметил, что в сирийской столице на тот момент еще оставались ограничения, блок-посты, однако работал транспорт, магазины, рестораны, кафе, в историческом центре было очень много народа. По словам российского лидера, они мало «разгуливали» по улицам, но были моменты, когда общались с местными жителями. Президент добавил, что люди там «очень дружелюбные», встречали доброжелательно.

«Визит проходил в дни, когда мы отмечали православное Рождество, это было само собой разумеющимся, что мы побывали в церкви в христианской. Но мне очень хотелось посетить и мечеть [Омейядов] … Почему? Потому что там, как вы отметили, хранятся мощи Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечи. Для меня было это неожиданным, что в мечети сохраняются, причём бережно сохраняются мощи Иоанна Крестителя и почитаются в исламском мире … Это для тех людей, которые исповедуют ислам, Яхья, там и Иисуса Христа почитают, вот эта вот близость двух мировых религий, в основе которой лежат общие морально-нравственные ценности ...», - поделился он.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил организацию визита президента Владимира Путина в Дамаск со съёмками «триллера похлеще голливудского».