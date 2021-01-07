Шойгу сравнил подготовку визита Путина в Сирию с голливудским триллером
7 января 2021, 12:59[ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сравнил организацию визита президента Владимира Путина в Дамаск со съёмками «триллера похлеще голливудского». Встреча с главой Сирии Башаром Асадом состоялась 7 января 2020 года.
«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником, и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения ... А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», - высказал он в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск» на телеканале «Россия 1».
Шойгу отметил, что решение о поездке в Дамаск было принято лично Путиным после доклада различных служб о появлении возможностей для завершения основного силового этапа в Сирии и начала восстановления мирной жизни.
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