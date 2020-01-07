Путин встретился в Сирии с Башаром Асадом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск и провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Кремля.
После приземления в сирийском аэропорту российский президент отправился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, рассказали в Кремле. По прибытии лидера РФ на месте встретил лично глава Сирии Башар Асад.
В командном пункте главы двух государств заслушали доклады военнослужащих о текущем положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры между российской и сирийской делегациями.
Отмечается, что Асад поблагодарил главу РФ за визит. Президент Сирийской Арабской Республики выразил признательность российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в стране.