Путин встретился в Сирии с Башаром Асадом

//Политика 13+

7 января 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава САР Башар Асад, фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск и провел переговоры с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Об этом 7 января сообщает пресс-служба Кремля.

После приземления в сирийском аэропорту российский президент отправился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил России, рассказали в Кремле. По прибытии лидера РФ на месте встретил лично глава Сирии Башар Асад.

В командном пункте главы двух государств заслушали доклады военнослужащих о текущем положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры между российской и сирийской делегациями.

Отмечается, что Асад поблагодарил главу РФ за визит. Президент Сирийской Арабской Республики выразил признательность российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в стране.