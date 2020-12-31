Депутат Бальбек оценил слова Кулебы о том, что нормандский формат в «медикаментозном сне»
31 декабря 2020, 13:54[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что нормандский формат на уровне глав МИД находится в «медикаментозном сне» и в этот сон его положила Россия.
«Мы настаиваем на том, что всё то, что прописано, должно быть выполнено, а не так: «Мол, вы вот эти пункты уберите, а остальное мы, так и быть, выполним». Пусть министр иностранных дел Украины будет честен: Россия всегда открыта к диалогу», - пояснил он RT.
Бальбек раскритиковал Кулебу за то, что он пытается ввести в заблуждение окружающих в теме нормандского формата. Он отметил, что у Киева нет выбора: «подписали - выполняйте, а вот эти ухищрения - пятно на репутации государства».
Ранее глава МИД Украины заявил, что ожидает в отношениях с США при ажминистарции Джо Байдена «рок-н-ролла» и драйва.
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