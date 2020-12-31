Глава МИД Украины ожидает в отношениях с США при Байдене «рок-н-ролла»

Аргументы Недели → В мире 13+

31 декабря 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба фото: Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ожидает «динамических» и «драйвовых» отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена. По его словам, основными векторами сотрудничества будут безопасность, реформы и экономика.

«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства», - пояснил он.

Кулеба отметил, что США могут серьёзно помочь Украине в трансформации, а также в укреплении страны изнутри. Министр добавил, что Киев ожидает развития отношений в экономической сфере – это инвестиции в страну и торговля на мировых рынках.

«Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина - это суперважный партнер в Европе. И для этого надо, чтобы в госдепе, в Минобороны, Минфине, конгрессе - везде были сторонники Украины, которые помогали нам развивать эти отношения», - высказал он. При этом Кулеба считает, что появление конкретной должности – это «второстепенный вопрос».

Ранее сенатор Алексей Пушков, комментируя «адскую тему Крыма», объяснил Кулебе, где нужно повесить украинский флаг вместо Симферополя.

