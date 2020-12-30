МИД РФ прокомментировал взрыв в йеменском аэропорту
30 декабря 2020, 20:16[ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел России прокомментировало обстрел в йеменском аэропорту, куда прибыли из Эр-Рияда члены недавно избранного правительства республики. В среду прогремели три взрыва, погибли около 30 человек, десятки раненых.
«В результате этой атаки, ответственность за которую пока на себя никто не взял, имеется большое количество человеческих жертв. При этом сообщается, что сами члены нового кабинета министров страны не пострадали и были вывезены под охраной в район правительственного комплекса «Маашик», - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Россия выступила за проведение тщательного и объективного расследования этого нападения.
Ранее сообщалось, что еще один взрыв прогремел у дворца правительства.
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