В Йемене у дворца правительства прогремел взрыв

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30 декабря 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

фото с места происшествия, Murad Abdo/XinHua/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв. Отмечается, что похожий инцидент произошел ранее в местном аэропорту, когда там приземлился самолет с министрами.

Sky News уточнил, что в район здания, где находится избранное правительство, ударила ракета или беспилотник.

По предварительным данным, причиной первого инцидента стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Серия взрывов прогремела в зале прилета аэропорта Адена и на взлетно-посадочной полосе.

В результате происшествия погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Также есть информация о 30 погибших.