В Йемене у дворца правительства прогремел взрыв

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что около правительственного дворца Маашик в йеменском городе Аден прогремел взрыв. Отмечается, что похожий инцидент произошел ранее в местном аэропорту, когда там приземлился самолет с министрами.
Sky News уточнил, что в район здания, где находится избранное правительство, ударила ракета или беспилотник.
По предварительным данным, причиной первого инцидента стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. Серия взрывов прогремела в зале прилета аэропорта Адена и на взлетно-посадочной полосе.
В результате происшествия погибли 22 человека, более 50 ранены, состояние некоторых оценивают как тяжелое. Также есть информация о 30 погибших.
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