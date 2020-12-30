Опубликовано видео с места взрыва в аэропорту Йемена, где приземлился самолёт с правительством. Погибли около 30 человек

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30 декабря 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Al Hadath

фото с места происшествия, Murad Abdo/XinHua/ globallookpress.com

В среду, 30 декабря, в аэропорту йеменского города Аден после приземления самолёта с министрами нового правительства произошла серия взрывов. В результате происшествия погибли от 27 до 30 человек.

В источнике говорится, что три снаряда разорвались в зале прилёта, еще один на взлетно-посадочной полосе. Более 20 человек пассажиры и персонал аэропорта получили ранения, министры – не пострадали, их перевезли в правительственный дворец, сообщил телеканал Al Hadath.

По предварительным данным, причиной взрывов стала атака повстанцев-хуситов. Также были слышны выстрелы, уточнили очевидцы. Некоторые заметили беспилотники до начала инцидента. Сейчас здание аэропорта оцеплено военными и полицией. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.