Жириновский объяснил свои слова о возможных преемниках Путина

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30 декабря 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Жириновский , сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал свои слова о возможных будущих президентах России. В список депутата вошли Сергей Шойгу, Михаил Мишустин, Сергей Собянин, Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев.

«Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», - пояснил он.

Жириновский отметил, что это не список людей, среди которых точно будет преемник. По его словам, в 2024 году, кого бы сейчас ни рассматривали, будет совершенно другой кандидат. Депутат не исключил, что в выборах может принять участие Владимир Путин. Он считает, что действующий президент объявит о своем решении не ранее, чем в конце 2023 года.

«Если же он сам не пойдет, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», - резюмировал политик.