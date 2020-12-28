Жириновский перечислил имена возможных будущих президентов РФ
28 декабря 2020, 12:56[ «Аргументы Недели» ]
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто, по его мнению, может в будущем стать президентом России. Политик перечислил возможные кандидатуры в эфире телеканала «Россия 1».
Жириновский считает, что на пост российского лидера могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
При этом, намекнув на себя, депутат отметил, что главой государства станет человек, которого Россия ждет на протяжении 30 лет. Жириновский подтвердил свое желание баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.
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