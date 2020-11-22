Sohu считает Кадырова возможным преемником Путина

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22 ноября 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

Владимир Путин и Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

СМИ назвали имя возможного преемника президента РФ Владимира Путина. Соответствующий материал опубликовал китайский портал Sohu.

«Кадыров является ярым поклонником Путина и человеком, чей стиль очень похож на Путина на политической арене. В некоторых случаях он был даже жестче, чем Путин ... После многих лет в политике он полностью согласен со стилем поведения Путина, а его собственный стиль очень похож на стиль Путина, а иногда даже [он] учится стилю Путина», - высказал автор.

Кроме того, журналист называет Кадырова «новой политической звездой». По его словам, главе Чечни нравится в президенте РФ то, что он «никогда не склонял голову перед США» и «даже ждал возможности» дать им отпор. Автор отметил, что Путин очень уверен в себе и стал постепенно «духом России».

«Когда Россия подвергалась наибольшей опасности, ему было приказано взять на себя инициативу и спасти ее», - подчеркнул он.

Автор считает, что Путин превратил чеченцев в сильную команду и сплотил их с другими народами России. Также правильным решением было сделать главой республики именно Кадырова, сказано в материале.

«Кадыров не изменил своего отношения к Путину с повышением статуса. Он уважает и защищает его, как и вначале. Однажды он заявил общественности, что будет идти вперед и отступать вместе с Россией, и сопротивляться вместе с президентом», - резюмировал автор.