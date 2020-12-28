Сенатор Джабаров разъяснил высказывание главы МИД Швеции о «российской агрессии»

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28 декабря 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Владимир Джабаров , фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Швеции Анн Линде о том, что «российская агрессия» на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с РФ - вызов европейской безопасности.

«Крым выразил желание вернуться в состав России, был референдум, а это считается «аннексией» … Понятно, что это такие заявления в духе времени. Швеция особо никогда не испытывала к нам тёплых чувств, особенно последние годы. Поэтому я думаю, что надо спокойно относиться к подобным высказываниям и проводить собственную независимую внешнюю политику», - пояснил сенатор RT.

Джабаров отметил, что западные страны пытаются сделать из России врага. Он считает, что все действия зарубежных партнёров «режиссируются»: один выскажется, проходит время - другой.

«Им очень хочется, чтобы конфликт на юго-востоке Украины не прекращался. Они считают, что на юго-востоке действует Россия. Там России и в помине нет. При чём здесь Россия? Поэтому я думаю, что понятно, для чего это делается и с какой целью», - резюмировал Джабаров.