Глава МИД Швеции назвала «российскую агрессию» на Украине вызовом безопасности Европы

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28 декабря 2020, 09:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Анн Линде , фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что «российская агрессия» на юго-востоке Украины и воссоединение Крыма с РФ - «наиболее явные вызовы европейской безопасности».

Линде отметила, что вопрос урегулирования конфликта на Украине будет иметь первостепенное значение для Швеции в рамках работы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 2021 году Стокгольм займёт там место председателя. При этом дипломат готова поддерживать переговоры по ситуации в Донбассе в рамках нормандского формата и трёхсторонней контактной группы, передает RT.

«Повышение уважения к европейской системе безопасности - наша приоритетная задача в рамках председательствования в ОБСЕ ... Я собираюсь поддержать процесс урегулирования конфликта в нормандском формате и, в частности, в рамках трёхсторонней контактной группы ... Особое внимание я собираюсь уделить мандату специальной миссии наблюдателей ОБСЕ», - говорится в ответе министра на запросы членов парламента Швеции.