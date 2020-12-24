Соловьев оценил обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального: «Не захотели мараться»

Аргументы Недели → Политика 13+

24 декабря 2020, 16:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Соловьев, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал сообщение американских СМИ о том, что Госдепартамент обвиняет ФСБ в причастности к отравлению оппозиционера Алексея Навального веществом из группы «Новичок».

«Если верить Госдепу США, то Россия делает все возможное, чтобы навредить блогеру Алексею Навальному. Но пока Россия сделала все возможное для того, чтобы сохранить его жизнь», - высказал он, отметив, что состояние политика удалось стабилизировать благодаря усилиям омских врачей.

По его словам, заявления американской стороны, скорее всего, связаны с нежеланием других ведомств «отвечать» за данный инцидент.

«… ни европейцы, ни сам Навальный не справляются, The Lancet подвел, а в ОЗХО не захотели мараться, сами [Госдепартамент] выступили в полный рост за своего клиента», - пояснил ведущий.