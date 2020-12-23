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Путин не считает, что России станет труднее после смены президента США

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин не считает, что России станет труднее после смены президента США
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин не думает, что со сменой руководства в США России станет труднее. Такое мнение политик выразил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Владимира Путина, "будет как обычно". Президент России уточнил, что не следует ориентироваться на смену руководства в Соединенных Штатах Америки.

Глава государства заметил, что необходимо понимать, где у РФ есть угрозы и сложности, заранее их предвидеть и соответствующим образом выстраивать работу не только в области экономики, но также в сфере повышения обороноспособности страны.

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