Путин не считает, что России станет труднее после смены президента США
23 декабря 2020, 17:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Российской Федерации Владимир Путин не думает, что со сменой руководства в США России станет труднее. Такое мнение политик выразил на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам Владимира Путина, "будет как обычно". Президент России уточнил, что не следует ориентироваться на смену руководства в Соединенных Штатах Америки.
Глава государства заметил, что необходимо понимать, где у РФ есть угрозы и сложности, заранее их предвидеть и соответствующим образом выстраивать работу не только в области экономики, но также в сфере повышения обороноспособности страны.
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