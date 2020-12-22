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В Кремле назвали новые антироссийские санкции США очередным «враждебным шагом»

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле назвали новые антироссийские санкции США очередным «враждебным шагом»
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 22 декабря, заявил в беседе с журналистами, что новые санкции США против России являются очередным враждебным шагом со стороны Вашингтона. 

Песков отметил, что в Кремле могут лишь сожалеть о том, что уходящая администрация США "предпочитает пнуть" российско-американские отношения, которые и так находятся в очень плохой форме.

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что каждый такой "пинок" только отдаляет Москву и Вашингтон от момента нормализации связей и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из штопора, который является пагубным для отношений двух стран.

ЕТ

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