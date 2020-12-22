Медведев назвал «ущербной» логику США по введению санкций

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22 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя новые антироссийские санкции США, заявил, что администрацию Белого дома накрыла "волна прощальной активности".

Ранее Минторг США опубликовал список, состоящий из 103 компаний из России и КНР, связанных с вооруженными силами. К ним будут применены ограничения на экспорт.

Дмитрий Медведев отметил, что администрации Белого дома необходимо успеть ввести новые санкции против как можно большего количества российских и китайских компаний. Он обратил внимание, что "под раздачу" попали, в частности, органы исполнительной власти, что само по себе является глупым, так как в любой стране они создаются в целях управления государством, но не для коммерческой деятельности. "Следуя этой ущербной логике, нашим странам нужно наказать госдеп и вообще приостановить внешние связи с американцами", – подчеркнул Медведев.