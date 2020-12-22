Россия расширяет «черный список» граждан ЕС, из-за санкций со стороны Запада

Аргументы Недели → Политика 13+

22 декабря 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД России

МИД России, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ во вторник сообщили, что в ответ на недружественные шаги западных стран Москва расширит "черный список" граждан Европейского Союза, которым запрещен въезд в Россию.

Согласно последней информации, в список будут включены личности, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

В МИД подчеркнули, что считают категорически неприемлемым принятие ЕС "незаконных ограничительных мер" в отношении ряда россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным. В ведомстве уточнили, что на основе принципа взаимности было принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов Евросоюза, которым не позволяется въезд на территорию Российской Федерации.