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Россия расширяет «черный список» граждан ЕС, из-за санкций со стороны Запада

, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МИД России

Россия расширяет «черный список» граждан ЕС, из-за санкций со стороны Запада
МИД России, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ во вторник сообщили, что в ответ на недружественные шаги западных стран Москва расширит "черный список" граждан Европейского Союза, которым запрещен въезд в Россию.

Согласно последней информации, в список будут включены личности, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности.

В МИД подчеркнули, что считают категорически неприемлемым принятие ЕС "незаконных ограничительных мер" в отношении ряда россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным. В ведомстве уточнили, что на основе принципа взаимности было принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов Евросоюза, которым не позволяется въезд на территорию Российской Федерации.

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