Россия расширяет «черный список» граждан ЕС, из-за санкций со стороны Запада
22 декабря 2020, 12:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: МИД России
В Министерстве иностранных дел РФ во вторник сообщили, что в ответ на недружественные шаги западных стран Москва расширит "черный список" граждан Европейского Союза, которым запрещен въезд в Россию.
Согласно последней информации, в список будут включены личности, причастные к нагнетанию антироссийской санкционной активности.
В МИД подчеркнули, что считают категорически неприемлемым принятие ЕС "незаконных ограничительных мер" в отношении ряда россиян под предлогом их мнимой причастности к инциденту с Алексеем Навальным. В ведомстве уточнили, что на основе принципа взаимности было принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов Евросоюза, которым не позволяется въезд на территорию Российской Федерации.
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