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Депутат Госдумы Чепа назвал введение новых санкций США против РФ «грязной конкурентной борьбой»

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Госдумы Чепа назвал введение новых санкций США против РФ «грязной конкурентной борьбой»
депутат Алексей Чепа, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в рамках разговора с журналистами утром во вторник, 22 декабря, расширение санкций США в отношении России.

Чепа подчеркнул, что новые ограничения можно назвать откровенной конкурентной борьбой с российскими и китайскими компаниями, которые во многом находятся на лидирующих позициях на мировом рынке. Чтобы ослабить эти организации, американские власти принимают разнообразные меры и вводят санкции.

Парламентарий в беседе с RT назвал подобные действия "грязной конкурентной борьбой", которая не укладывается ни в какие рамки.

ЕТ

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