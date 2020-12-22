Депутат Госдумы Чепа назвал введение новых санкций США против РФ «грязной конкурентной борьбой»
22 декабря 2020, 10:13[ «Аргументы Недели» ]
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в рамках разговора с журналистами утром во вторник, 22 декабря, расширение санкций США в отношении России.
Чепа подчеркнул, что новые ограничения можно назвать откровенной конкурентной борьбой с российскими и китайскими компаниями, которые во многом находятся на лидирующих позициях на мировом рынке. Чтобы ослабить эти организации, американские власти принимают разнообразные меры и вводят санкции.
Парламентарий в беседе с RT назвал подобные действия "грязной конкурентной борьбой", которая не укладывается ни в какие рамки.
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